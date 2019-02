INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto: 870 Kilometer ab Heidelberg - via Frankfurt, Leipzig, Berlin; per Bahn bis Züssow und stündlicher Anschluss an die Usedomer Bäderbahn; Flug: von April bis Oktober von Frankfurt, Stuttgart nach Heringsdorf

Übernachtung: Travel Charme Strandidyll Heringsdorf, DZ/F ab 118 Euro, www.travelcharme,com; Steigenberger Heringsdorf DZ/F ab 127,50 Euro, www.steigenberger.com; Strandhotel Ostseeblick DZ/F ab 126 Euro, www.strandhotel-ostseeblick.de

Eintritte: Ostseetherme Ahlbeck: ab 12 Euro (mit Kurkarte); Bernsteintherme Zinnowitz: ab 17,20 Euro

Termine 2019:

08.-10. März: "Baltic Lights" Schlittenhunderennen, www.balticlights.de;

26.- 28. April: "Grüne Wellnesstage am Meer";

21.09. - 12.10.: Usedomer Musikfestival.

Info: Usedom Tourismus GmbH; 038375.244144 ; www.usedom.de; www.usedomganzgesund.de; www.auf-nach-mv.de.