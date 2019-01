Informationen

■ Anreise: entweder mit dem Pkw (800 km) oder mit dem Flugzeug nach Venedig (Direktflug von Frankfurt), danach Mietwagen.

■ Übernachten: Die Unterkünfte enthalten die ganze Palette von einfach bis luxuriös. Folgende sind zu empfehlen: das traumhafte Hotel „Abano Ritz“ in Abano (DZ mit Frühstück ab 158 Euro, www.abanoritz.it), das bezaubernde Agrotourismus-Quartier und Weingut „Ca’ Orologio“ in Baone b. Este (ab 80 Euro, www.caorologio.com), das einfache Hotel „Al Fagiano“ in Padua (ab 89 Euro, www.alfagiano.com) und das gepflegte Hotel „Mediterraneo“ in Chioggia (ab 60 Euro, www.hotelmediterraneochioggia.it).

■ Weitere Infos: www.turismopadova.it/de, www.visitabanomontegrotto.com/de, www.estedavivere.it, www.collieuganeidoc.com/de