INFORMATIONEN

■ Anreise: Mit dem Zug nach Salzburg sind es von Heidelberg etwa 5 1/2 Stunden, Austrian Airlines fliegt ab Frankfurt und Stuttgart in einer knappen Stunde. Von Salzburg fahren Busse ins Gesäuse.

■ Unterkunft: Das Hotel Spirodom, Eichenweg 616 in Admont, liegt in unmittelbarer Nähe zu den Wander- und Skigebieten. Zimmer gibt es ab 94 Euro pro Person. Für Tage mit schlechtem Wetter gibt es auch einen sehr großen Wellnessbereich mit Sauna und Pool.

■ Essen und Trinken: Die Ebneralm am Wanderweg 85/669 lädt als urige Berghütte zum Verschnaufen und zur Stärkung ein - vor allem der Kaiserschmarrn ist empfehlenswert. Zum Einkehren bietet sich auch der Kölblwirt in Johnsbach (Hauptstraße 65) an, der günstig am Start eines Wanderwegs liegt. Ebenfalls in Johnsbach findet sich das Gasthof zum Donner (Hauptstraße 5), ein Traditionswirtshaus aus dem Jahr 1152. Die Atmosphäre ist gemütlich, das Essen gut.

■ Ausrüstung: Der Pörl Sports Shop in der Hauptstraße 18 in Admont verleiht Skier, Schneeschuhe und andere Ausrüstung.