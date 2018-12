INFORMATIONEN

■ Theodor Storm: Der Jurist und Autor kam 1817 in Husum zur Welt. Als Schleswig unter dänische Oberhoheit kam, verließ er die Küste und arbeitete in Potsdam und Heiligenstadt als Justizbeamter. 1864 kehrte er in seine Heimat zurück. 1888 starb er in Hardemarschen bei Husum.

■ Anreise: Die Bahn bietet Sparpreise bis Husum ab 29,90 Euro an.

■ Auskünfte zu Veranstaltungen: "Weihnachten bei Theodor Storm": www.husum-tourismus.de Telefon: 04841/8987-0. Die Tourist Information vermittelt auch Hotelzimmer und Ferienwohnungen.

■ Sehenswert: Storm Haus: Lesung und Führungen 7. bis 28. Dezember, www.storm-gesellschaft.de, Telefon: 04841/8038630 - Weihnachtshaus: Täglich geöffnet von 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei, www.weihnachtshaus.info, Telefon: 04841/6685908 - Pole Poppenspäler Museum: Das Museum im Husumer Schloss zeigt Figuren und Marionetten aus Storms Novellen und Märchen sowie Spielpuppen aus verschiedenen Ländern, www.pole-poppenspaeler.de Telefon: 04841/63242.

■ Essen und trinken: Sehr gemütlich, fast wie zu Storms Zeiten: Jacquelin´s Café im Schlossgang 10 - Ebenfalls sehr liebevoll eingerichtet ist das Künstlercafé Husum, Neustadt 18 - Ausgezeichnete Fischküche bietet der Ratskeller am Marktplatz - Tolle maritime Atmosphäre erwartet Gäste im Hafen-Restaurant "Tante Jenny".

■ Literatur: "Weihnachten bei Theodor Storm", Verlag der Nation, 15,95 Euro - Hörbuch: "Theodor Storm. Die grosse Hörspiel-Edition". Der Hörverlag, 29,99 Euro.