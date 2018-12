INFORMATIONEN

■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg braucht man gut 20 Stunden, einfacher gelingt der Sprung nach Lettland mit der Fähre, die DFDS bietet täglich Fahrten von Kiel nach Klaipeda (2 Personen inkl. PKW und Innenkabine ab ca. 380 Euro retour, Infos unter www.dfdsseaways.de), von dort sind es dann nur 260 Kilometer bis Riga. Schneller geht es mit dem Flieger, die Lufthansa bietet täglich Flüge ab Frankfurt am Main (ab 139 Euro retour).

■ Übernachten: Charmant und mitten im historischen Herzen der Stadt liegen das "Old Riga Hotel" (http://vecriga.lv, DZ ab 188 Euro) und das moderne "Wellton Centrum Hotel & SPA" ( www.wellton.com, DZ ab 112 Euro). Riga wird zudem gerne in eine Camping-Rundreise eingebaut, da es direkt an der Stadt den "Riga City Camping" gibt. Zu Fuß braucht man etwa 20 Minuten bis in die Altstadt (2 Pers.: 22 Euro/N., rigacamping.lv).

■ Essen & Trinken: Traditionelle Landesküche und Tanz bietet der Folkclub "Ala" (www.folkklubs.lv), während in der "Valmiermuiža Beer Kitchen" (www.valmiermuiza.lv) die stolze Brautradition der Stadt hoch gehalten wird.

■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsamt (Perses iela 2, www.latvia.travel), während in Riga selbst das Tourismus-Informationszentrum am Rathausplatz (Ratslaukums 6, Tel.: +371-67037900, info@rigatic.lv) täglich von 10-18 Uhr geöffnet hat