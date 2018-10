INFORMATIONEN

■ Anreise: Hamburg hat einen Flughafen, der von vielen innerdeutschen Airports und aus dem Ausland gut zu erreichen ist. Die Zuganbindung ist ebenfalls gut, aus Frankfurt, München, Köln und Berlin zum Beispiel kann man stündlich ohne Umstieg nach Norden fahren. Mit dem Auto kommt man über die Autobahnen 1, 7 und 24 in die Hansestadt.

■ Unterkunft: In der Hafencity gibt es größere und kleinere Hotels, weitere sind im Bau. Die Unterkünfte in der Innenstadt, an der Alster und Richtung St. Pauli, sind nicht weit von der Hafencity entfernt.

■ Weitere Infos unter www.hamburg-tourism.de