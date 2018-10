INFORMATIONEN

■ Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach London Heathrow gibt es beispielsweise mit der Lufthansa für ca 100 Euro pro Person. In den Sommerferien steigen die Preise oft um ein vielfaches - frühes Buchen lohnt sich, www.lufthansa.de

■ Pauschal: Sprachreisen nach England bietet beispielsweise LAL-Sprachreisen mit Sitz in München an, die zur FTI Gruppe gehört. Tel: 089 - 25252406, www.lal.de. 1 Woche Englisch Standardkurs mit 15 Lektionen pro Woche und Privatunterkunft mit Frühstück ab ca 350 Euro.

■ Übernachten: Das Boutique-Hotel Alexander Pope in Twickenham - nur 20 Minuten mit dem Zug vom Zentrum Londons entfernt - bietet individuell eingerichtete Zimmer und ein gemütliches, luftiges Restaurant mit riesigem Wintergarten gegenüber der Themse. Doppelzimmer mit Frühstück ab 100 Euro, www.alexanderpope.co.uk/, das Brighton Harbour Hotel & Spa liegt direkt an der Promenade in Brighton. Doppelzimmer mit Frühstück und SPA Benutzung ab 100 Euro, www.harbourhotels.co.uk/hotels/brighton

■ Tipp: Wer sich früh genug um die Tickets kümmert, kann kostenfrei Londons höchstgelegenen Garten besuchen. Tickets unter: https://skygarden.london