25. Heidelberger Literaturtage

Mittwoch, 15. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz.

Deutschsprachige Lesungen

Renommierte deutschsprachige Schriftsteller*innen stellen sich und ihre jüngsten Werke vor, u.a. Klaus Modick "Keyserlings Geheimnis" am 15.5., 19 Uhr; Alex Aßmann "Gudrun Ensslin" 17.5., 17.30 Uhr; Karen Duve "Fräulein Nettes kurzer Sommer", 17.5., 19 Uhr; Jagoda Marinic "Sheroes" 19.5., 14 Uhr.

7. Heidelberger Maghrebtag

16. Mai mit Al-Mousli, Boumaaiz "Amina, Luna, Deutschland und der Islam" (Podiumsgespräch), 17 Uhr; Habib Tengour "Der Alte vom Berge", 19 Uhr; Vetsch, Kerenski "Tanger Telegramm" 21 Uhr; ab 23 Uhr Live-Musik.

Bilinguale Lesungen

Lesungen und Gespräche in Originalsprache mit deutscher Übersetzung bieten interkulturellen Austausch u.a. mit Pippa Goldschmidt "An Evening with Pippa Goldschmidt" 18.5., 17 Uhr; Sarah Rai "Labyrinth" 19.5., 17.30 Uhr; Karine Tuil "Die Zeit der Ruhelosen" 19.5., 19.30 Uhr.

Ungewöhnlich Formate

Das öffentliche Lesewohnzimmer von StadtLesen auf dem Universitätsplatz lädt zu künstlerischen Auftritten oder einfach zum Verweilen ein. Literarische Genüsse fernab der gewohnten "Wasserglaslesung" versprechen u.a. Toni-L "Ein Streifzug durch die Rap-Literatur", 15.5., 21 Uhr; Thomas Meinecke "Odenwald - Werkstattgespräch" 15.5., 22.15 Uhr; Metzner, Casimir "Kulturgut Buch am Ende?" (Podiumsgespräch), 17.5., 15 Uhr; Jürgen Endress "Gebärden-Poeme" mit Übersetzung für Hörende am 18.5., 15 Uhr.

Kinder und Jugendprogramm

Familien- und Kinderliteraturfest, 18. und 19. Mai, 11-17 Uhr mit der mobilen Druckwerkstatt der Buchkinder Leipzig, Kinderschminken und dem Bücherbus (Sa). Kirsten Boie "Vom Fuchs der ein Reh sein wollte" 19.5., 11 Uhr; Jochen Till "Luzifer Junior" 19.5., 12.30 Uhr. Kostenfreie Workshops: Jürgen Endress "Gebärdensprachpoesie", 18.5., 16.30 Uhr; Elisa Kuzio Druckworkshop 19.5., 13 Uhr.

Barrierefreiheit

Hörunterstützungsanlage, rollstuhlgerechter Zugang und Programmübersicht in Brailleschrift vorhanden.

Karten & vollständiges Programm

www.heidelberger-literaturtage.de, Einzelkarten ab 10 Euro, ermäßigte Karten, Tageskarten, Festivalpass erhältlich.