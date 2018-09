Langstrecke: 60 Kilometer, 1700 Höhenmeter, Start 10 Uhr, Heinrich-Beck-Halle, Leutershausen.

Kurzstrecke: 30 Kilometer, 800 Höhenmeter, Start 10.10 Uhr, Heinrich-Beck-Halle, Leutershausen.

Kids Races: Starts ab 14.20 Uhr, Heinrich-Beck-Halle.

Attraktionen: Am Rande der Tour gibt es Moderation, Bewirtung, Testfahrten und kurzweiliges Unterhaltung für Kinder in und an der Heinrich-Beck-Halle, von 9 bis 16 Uhr.

Online-Anmeldung für alle Strecken auf www.odenwald-bike-marathon.de oder (gegen Nachmeldegebühr) vor Ort.