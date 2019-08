Anreise: Nonstopflüge nach Tiflis gibt es von mehreren deutschen Flughäfen. Die Flugzeit beträgt etwa drei bis vier Stunden.

Klima: Je nach Höhe der Gebirgszüge, Ebenen und Niederschlag von subtropisch-feucht im Westen bis trocken und gemäßigt im Osten.

Einreise: Deutsche Urlauber brauchen kein Visum, aber einen Reisepass.

Währung: Der Georgische Lari. 1 Georgischer Lari entspricht etwa 0,33 Euro.

Informationen: Georgian National Tourism +995 32 243 69 99, E-Mail:info@gnta.ge, www.gnta.ge

Zeitverschiebung: Plus zwei Stunden.

Weingüter mit und ohne Übernachtung: Weingut Papary Valley in Akascheni, Kachetien. Nukri Kurdadse, Tel: +995 599 177103, paparivalley@gmail.com. Besuch und Weindegustation auf Anfrage. Die Weine sind über Online-Anbieter erhältlich.

Weingut Teleda Orgo in Kisiskhewi, Kachetien, Giorgi Dakischwili, Tel: +995 577 508089, dakishvili@gmail.com. Besuch und Weindegustation auf Anfrage. Die Weine sind über Online-Anbieter erhältlich.

Weingut Iago und Marina in Tscardaki, Kartlien, Tel: +995 559 551054, wine@iago.ge

Weingut Marani in Atenuri, Kartlien, Nika Vacheischwili, Tel: 995 577 270032, atenuriwine@gmail.com. Es gibt mehrere Zimmer, Ferienwohnungen und einen Campingplatz auf dem Gelände.

Weingut Mosmieri in Kisiskhewi, Kachetien, Tel: +995 598 884288, visit@mosmieri.ge. Ein neues Hotel auf dem Weingut bietet Übernachtungsmöglichkeiten. Die Weine sind über Online-Anbieter erhältlich.