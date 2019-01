Die ABC-Methode

Bei der ABC-Methode unterteilen Berufstätige ihre Aufgaben je nach Wichtigkeit in die Kategorien A, B oder C. Alles, was wichtig ist und sofort erledigt werden muss, bekommt das Label A. Dinge, die sie später am Tag fertigstellen oder delegieren können, fallen in Kategorie B. Und alle eher unwichtigen Aufgaben notieren sie unter C. Diese können sie delegieren oder ganz verwerfen.