Reisezeit: Von Februar bis September weht der Wind am beständigsten, im Winter kann man am besten wellenreiten.

Anreise: Von deutschen Flughäfen gibt es in normalen Zeiten Direktflüge nach Puerto Plata. Von dort fahren Busse nach Cabarete.

Übernachtung: In Cabarete gib es die ganze Bandbreite von günstigen Hostels über Ferienwohnungen bis zu gehobenen Hotels.

Wassersport: Die besten Bedingungen zum Windsurfen findet man in der Hauptbucht von Cabarete, wo zahlreiche Surfschulen Kurse und Leihequipment anbieten. Am Kite Beach flitzen die Surfer mit ihren Drachen übers Meer, auch hier gibt es einige Schulen. Und die Wellenreiter treffen sich früh morgens an der Playa Encuentro.

Corona-Lage: Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Dominikanische Republik. Die Grenzen für Ausländer sind aber geöffnet, es gibt derzeit nur sehr wenige Flüge.

Informationen: Dominikanische Republik Tourist Board (Tel.: 069/91 39 78 78, E-Mail: germany@godominicanrepublic.com, www.godominicanrepublic.com/de).