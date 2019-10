Düsseldorf (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst und liegt im Aufstiegsrennen schon sieben Punkte hinter den ersten beiden Plätzen. Die Franken kamen gegen den FC St. Pauli über ein 1:1 nicht hinaus. Neuer Tabellenführer ist Hamburg, nach dem 2:0 gestern gegen Greuther Fürth. Der HSV profitierte von der Niederlage des VfB Stuttgart am Freitag gegen Wehen Wiesbaden. Im Abstiegskampf sicherte sich Bochum den ersten Sieg, 3:2-Erfolg in Heidenheim. Regensburg konnte sich mit dem 2:1 bei Holstein Kiel im dritten Sonntagspiel durchsetzen.