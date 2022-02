Rund ums Spiel

Hübner kündigt Entscheidung an

Spielführer Benjamin Hübner stand wie schon vor der zweiwöchigen Bundesligapause gegen Borussia Dortmund wieder in der Startformation und zeigt sich nach seiner langen Auszeit bereits wieder in erstaunlich guter Form, auch wenn das ein oder andere Prozent an Leistungsfähigkeit noch fehlt. Der Vertrag des 32-jährigen Abwehrchefs mit der glänzenden Spieleröffnung läuft im Sommer aus. Trainer Sebastian Hoeneß ließ auf der Pressekonferenz nach der Begegnung gegen den BVB keinen Zweifel daran, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Führungsspieler wünscht. Hübner kündigte nun an, dass eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft unmittelbar bevorsteht: " Ich glaube, dass da in der nächsten Woche Klarheit herrschen kann", verriet Hübner im Stadionbauch.

Mehr Zuschauer und Mixed-Zone

Endlich wieder mehr Fans. 6800 Zuschauer durften in die Mainzer Arena und 6800 waren da. Darunter auch etwas über 300 Hoffenheimer Anhänger. Trotz der bitteren Pille fanden die TSG-Spieler nach dem Abpfiff den Weg in die eigene Kurve. Für die Berichterstatter öffnete sich erstmals wieder die Mixed-Zone zum Gespräch mit Spielern und Verantwortlichen. Auch da waren die Mainzer in der Überzahl ... (awi)