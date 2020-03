Singen vor großem Publikum? Das kennt Ben Dolic. Schließlich stand der Sänger im Finale der Fernsehsendung "The Voice of Germany". Und auch mit der Aufregung hat der Sänger kein Problem. Trotzdem könnte es mit seinem Auftritt beim Musikwettbewerb ESC schwierig werden. Denn manche vermuten: Der ESC könnte noch abgesagt werden wegen des neuen Coronavirus. Was sagt Ben Dolic dazu, der Deutschland beim Wettbewerb vertreten möchte?

Machst du dir Sorgen, dass der ESC aus Schutz vor dem neuen Coronavirus abgesagt wird?

Ben Dolic: "Für den ESC, denke ich, haben wir Glück, dass noch Zeit ist. Bis dahin können sich noch viele Sachen verändern. Wir drücken die Daumen. Ich selbst mache alles, was ich tun kann, also Hände waschen und probieren, vorsichtig zu sein."

Wenn alles klappt, wie bislang geplant: Worauf freust du dich bei deinem ESC-Auftritt am meisten?

Ben Dolic: "Ich freue mich darauf zu sehen, wie am Ende im Auftritt alles zusammenpasst. Mit dem Licht, den vielen Displays und allen Leuten auf der Bühne - den Tänzern und alles. Und ich denke, dass wird der geilste Moment in meinem Leben, wenn der Auftritt zu Ende geht und ich mein Lied gesungen habe und der Applaus kommt."

Wenn du auf der Bühne stehst und aufgeregt bist, was hilft dir dann? Denkst du an etwas Bestimmtes?

Ben Dolic: "Ich bin nicht aufgeregt. Normalerweise bleibe ich ganz ruhig, weil ich inzwischen schon viel Vorbereitung hatte und Übung, so dass ich sehr sicher bin. Du musst wirklich eine Leere im Kopf haben, bevor du auf die Bühne gehst und dich dort hinstellst."

Dein Lied heißt "Violent Thing". Worum geht es darin?

Ben Dolic: "Es geht um Liebe. Und um die Energie zwischen zwei Menschen, die sehr stark ist und am Ende gewinnt. Das heißt, egal was passiert: Die beiden kommen am Ende zusammen."