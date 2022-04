Ein Experte hat vor zu großen Erwartungen in den digitalen Hochwasserschutz gewarnt. "Wir können uns mit Hilfe der Digitalisierung besser auf solche Ereignisse vorbereiten und sie besser bewältigen" sagte Klaus Piroth vom Ingenieur- und Bauunternehmen CDM Smith am Mittwoch in Mannheim. Sie verhindern könne man aber nicht, fügte er beim 19. Hochwasserschutzforum der Metropolregion Rhein-Neckar hinzu.