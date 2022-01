Hoch gepokert

Lukas Werthenbach zum möglichen Umzug des SV Sandhausen

"Was passiert, wenn der Stadionneubau nicht genehmigt wird?" SVS-Chef Jürgen Machmeier wirkte dankbar für diese Frage, die von einem Zuschauer per Internet gestellt wurde. Denn in seiner Antwort verdeutlichte er, dass auch ein Umzug des Vereins in einen anderen Ort eine ernsthafte Option wäre. Dies würde "natürlich bedeuten, dass der SV Sandhausen nicht mehr SV Sandhausen heißen würde, sondern SV Punkt, Punkt, Punkt" – je nach Gemarkung, auf der das Stadion entstehen würde. Damit setzt Machmeier die Sandhäuser Kommunalpolitik, die sich letztlich für eine der Erweiterungsoptionen entscheiden muss, unter Druck. Insbesondere auf Seiten des Fußballvereins und seiner Fans wird man nicht müde zu betonen, wie wichtig der längst etablierte Zweitligist für die Hopfengemeinde sei – nicht nur mit Blick auf Arbeitsplätze und entsprechende Abgaben an die Kommune, sondern auch aufgrund der bundesweiten Prominenz des 15.500-Seelen-Orts. Doch wie viele Sandhäuser Bürger würden wirklich einen Abgang des SVS bedauern? Und was würden SVS-Fans und -Mitglieder dazu sagen? Machmeier hat mit der Bekanntgabe seiner Umzugs-Idee hoch gepokert.