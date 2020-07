> Klimawandel an öffentlichen Plätzen der Stadt Heidelberg – so lautet der Titel der Doktorarbeit von Kathrin Foshag. Zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern der Universität Heidelberg hat sie die wichtigsten Ergebnisse in einem Artikel verarbeitet, der jetzt in der Fachpublikation "Sustainable Cities and Society" erschienen ist. Foshag arbeitet am TdLab Geographie, wobei "Td" für Transdisziplinarität steht.

Beim Vergleich von Schwetzinger Terrasse und Universitätsplatz arbeitete sie auch mit Vertretern des Heidelberger Umweltamtes zusammen. "Wir wollen Impulse setzen und Maßnahmen vorschlagen, von denen mehrere Aspekte profitieren – die Gesundheit der Bevölkerung, das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität", so Foshag. Ihre Studiengruppe erfasste lokale Klimadaten und simulierte mit Methoden der Geoinformatik verschiedene Möglichkeiten, für mehr Schatten zu sorgen. Zudem wurden Nutzerwünsche erhoben und Fragen der Gestaltung mit lokalen Experten diskutiert. Sollen solche öffentlichen Aufenthaltsräume auch künftig nutzbar bleiben, müssen sie grüner und vielfältiger sein, so ein Ergebnis. (hob)