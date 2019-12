Almir Velagic

Der in Bosnien geborene und in Kaufbeuren aufgewachsene Sportler war fast 20 Jahre lang Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und gehörte zu ihren prägenden Figuren. Zwischen 2008 und 2016 nahm er drei Mal an Olympischen Spielen teil. In der Bundesliga startete der Vater von fünfjährigen Zwillingen für den AC Forst, den SV Obrigheim und die längste Zeit für den AV Speyer.

Velagic war Deutschlands schwerster, stärkster (433 Kilo im Zweikampf), bester (WM-Platz 6) und ältester Gewichtheber (34 Jahre), als er bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro antrat. Dort wurde er mit 420 Kilo im Zweikampf (188 Reißen, 232 kg Stoßen) Neunter. Zuvor hatte er sowohl 2008 in Peking als auch 2012 in London im Schatten des spektakulären Matthias Steiner persönlichen Rekord geschafft, wurde jeweils Achter.

Dabei ist der heute 38-Jährige nur durch Zufall beim Gewichtheben gelandet. Velagics Vater, der schon seit den 1970-er Jahren als Gastarbeiter ins Allgäu pendelte, holte seine Familie während des Bürgerkriegs in Bosnien nach Kaufbeuren. Beim dortigen Athletik-Club absolvierte der kleine Almir dann sein erstes Training – in einer Badehose. Der Zehnjährige verstand noch kaum Deutsch und dachte, sein Mitschüler hole ihn zum Schwimmen ab. "Es war ja Sommer." rol