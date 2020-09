Verein kämpft um Seilbahn

"Das prominenteste Kulturdenkmal der Gemeinde Nußloch stets zu würdigen und zu erhalten" – dies haben sich die Materialseilbahnfreunde Nußloch zum Ziel gesetzt. Und dieses Ziel sehen die Verantwortlichen des 2017 gegründeten Vereins nach der Meldung von HeidelbergCement zum baldigen Aus der Klinkerproduktion im Nußlocher Steinbruch und Leimener Zementwerks gefährdet. Eben jene beiden Orte verbindet die 5,4 Kilometer lange Lorenbahn. "Die harte Aussage, ,die Materialseilbahn werde nicht mehr benötigt’, ist ein Schlag ins Gesicht", schreibt der Verein in einer Stellungnahme. Die Seilbahn sei ein Kulturgut und gehöre zum Nußlocher Ortsbild wie der Mondspritzerbrunnen, der nach Angaben des Vereins entgegen dem Wunsch der Nußlocher vom Lindenplatz in den Park verlegt wurde. "Ein ähnliches Schicksal für die Seilbahn werden wir nicht ohne Widerspruch akzeptieren", heißt es in der Mitteilung. Der Verein werde auf die Verantwortlichen in Rathaus, Gemeinderat und HeidelbergCement zugehen. bmi