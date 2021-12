> Zahra Deilami wurde 1963 in Teheran geboren und kam 1986 als Asylbewerberin nach Deutschland. Sie studierte an der Universität Hildesheim Kulturpädagogik mit dem Schwerpunkt Kulturpolitik und Kulturmanagement. Anschließend lehrte und forschte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hildesheim. Im Anschluss ging Deilami für zwei Jahre ins Ausland. In Dublin leitete sie das erste interkulturelle ganzheitliche Zentrum Irlands. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland und einer freiberuflichen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung als Coacherin sowie Bildungs- und Fachreferentin war Zahra Deilami von 2008 bis 2012 als Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Integration der Stadt Peine tätig. Seit August 2015 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. oka