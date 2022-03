> 1161 Ukrainer waren am Dienstag im Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village untergebracht.

> 1032 Menschen aus dem Kriegsgebiet kam binnen einer Woche an – 185 alleine am Sonntag, am Montag waren es nochmal 145. Gleichzeitig kommen auch weiterhin Asylsuchende aus anderen Staaten dort an. Vor dem Ukraine-Krieg verzeichnete die Landeseinrichtung im Durchschnitt etwa 30 Zugänge täglich.

> 2615 Bewohnerinnen und Bewohner leben derzeit insgesamt im Ankunftszentrum. Menschen aus der Ukraine stellen mit 44 Prozent klar den größten Anteil. Erst Anfang März hatte das Land mit Blick auf die Lage in der Ukraine die Kapazität in der Einrichtung von 2000 auf maximal 2800 Plätze erhöht.

> 44 Prozent aller Neuankömmlinge im Ankunftszentrum sind aktuell Kinder, ein Viertel ist sogar jünger als 10 Jahre.

> 77 Prozent aller Erwachsenen, die derzeit ankommen, sind Frauen. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen. dns