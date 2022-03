Auch gegenüber dem WKO (Württembergisches Kammerorchester) zeigte man sich nicht zum ersten Mal knickrig. Das Orchester überbrückte die Corona-Zeit unter anderem mit einer Reihe von CD-Einspielungen, eine davon – die Werke von Nikolai Kapustin –, erhielt den "International Classical Music Award 2022". Die meisten von etlichen CD-Aufnahmen fanden im Winter statt, nur eine "daheim" im Harmoniesaal, die übrigen auf dem "Dorf", teils auch in ungeheizten Sälen. Die beschönigende Darstellung der Stadt zu ihrer Weigerung auf Miete-Erlass entbehrt nicht gewisser Komik: "Auch für das WKO gab es städtische Unterstützung. Die Stadt hat zumindest für eine Aufnahme die Mietkosten für die Harmonie übernommen. Das WKO hat in den Umlandgemeinden auf Einladung der dortigen Bürgermeister auch dort in verschiedenen Hallen Aufnahmen durchgeführt. Wir wissen beispielsweise von der Nutzung der Halle in Erlenbach. Von unbeheizten Sälen ist uns nichts bekannt." Hat sich die Heilbronner Stadtverwaltung eigentlich schon bei den Bürgermeistern bedankt? (bfk)