Zur Person:

Wolfram Bernhardt ist 36 Jahre alt, liiert, hat zwei Kinder und lebt in Adelsheim. Er hat sein Studium als Master in BWL abgeschlossen. Bernhardt ist hauptberuflich kaufmännischer Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins "agora 42", das bundesweit als Printausgabe mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren erscheint.

Schon während der Schulzeit war er in unterschiedlichen Vereinen: beim Voltigieren in Hergenstadt, beim Fußball in Adelsheim und Sennfeld sowie beim Volleyball und Turnen.

Er studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt/Oder, Cuernavaca (Mexiko) und Friedrichshafen. Nach dem erfolgreichen Master-Abschluss arbeitete Bernhardt in Stuttgart drei Jahre als Unternehmensberater.