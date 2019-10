> Würde der Bau der Windenergieanlagen auf dem "Kornberg" die Flugsicherheit am Verkehrslandeplatz Walldürn beinträchtigen? Ja, sagen der Flugsportclub Odenwald (FSCO) und die Bau- und Betriebs GmbH des Verkehrslandeplatzes (die RNZ berichtete mehrfach). Da verschiedene Gutachten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen waren, hatte der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben.

> In einer nichtöffentlichen Informationsveranstaltung am 26. März 2019 waren den GVV-Vertretern drei Gutachten vorgestellt worden, unter anderem das von Dr. Volker Kassera (CFD Consultants) im Auftrag der Bau- und Betriebs GmbH erstellte. Anders als sein Vorredner sah Prof. Stefan Levedag vom Institut für Flugsystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in den Plänen keine Gefährdung der Flugsicherheit.

> Am 13. August hat sich nun Dr. Kassera erneut zu Wort gemeldet: Da ihm das Gegengutachten im März vorab nicht bekannt war, hat er die Ausführungen von Prof. Levedag nun analysiert und seine Stellungnahme dem GVV zur Verfügung gestellt.

> Seine Botschaft: "Die von mir im März vorgestellten Ergebnisse haben vollumfänglich Bestand. Das aufgezeigte erhebliche Gefährdungspotenzial für den Flugbetrieb wird bestätigt." Kasseras Einschätzung zum Levedag-Gutachten: "Die beschriebenen flugmechanischen Auswirkungen widersprechen praktischen Erfahrungen ... und werden mit physikalisch falschen Vergleichen begründet." rüb