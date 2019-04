> Die "Sleutelstad" wurde 2005 in der Schiffswerft der Gebrüder Bodewes in Hasselt für die Reederei Keur in Zwolle gebaut. Bis 2018 war das Schiff unter dem Namen "Hanzestad" (zu Deutsch: Hansestadt) in den Niederlanden unterwegs. Nach dem Verkauf an die Reederei van Hulst trug das Schiff schließlich den Namen "Sleutelstad". Dabei handelt es sich um den Beinamen für die Stadt Leiden, die seit 1293 zwei Schlüssel im Stadtwappen trägt. Das Schiff ist 30 Meter lang und 6,7 Meter breit. Zugelassen ist es bisher für 100 Personen, in den Salon passen gut 70 Personen. Durch einen kleinen Umbau soll sich die Kapazität bei der Weißen Flotte auf 125 Personen erhöhen. Passend zum äußeren Erscheinungsbild ist das Schiff auch innen mit hochwertigen Materialien ausgestattet: So gibt es im Salon ein Tanzparkett, die Verkleidungen sind aus Nussbaumholz. Ein besonderer Clou ist ein Buffet, das aus dem Boden fahren kann: So kann es in der Küche im Rumpf bestückt und bei Veranstaltungen in den Salon nach oben gefahren werden. tt