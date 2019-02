> "Alt-Heidelberg" und die Weiße Flotte: Wenn am 6. April die beliebten Burgenfahrten der Weißen Flotte ins Neckartal beginnen, dann wird die neue "Alt-Heidelberg" noch nicht dabei sein. Das Schiff trägt derzeit den Namen "Renate" und war nach seiner Ankunft im Herbst 2018 bereits bis zum Ende der vergangenen Saison im Einsatz. Es wird derzeit in der Nähe von Heilbronn umgebaut. Weiße-Flotte-Geschäftsführer Karl Hofstätter hofft, dass "Renate" im Mai in "Alt Heidelberg" umbenannt werden kann. Es wäre das fünfte Ausflugsschiff, das diesen Namen trägt. Möglicherweise erfolgt die Taufe im Rahmen eines Fests am Neckarlauer, der neugestaltet wird. "Wir sind in guten Gesprächen mit Heidelberg Marketing", sagt Karl Hofstätter.