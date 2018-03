Hintergrund Weinheimer Grünen

Die Weinheimer Grünen haben ihren Anhängern den OB-Kandidaten Manuel Just empfohlen. Doch wie stehen ihre Hirschberger Parteifreunde dazu? In ihrem Ort ist Just seit 2007 Bürgermeister. Und er wird es auch bleiben, wenn er in Weinheim verliert.

"Lassen Sie es mich etwas flapsig ausdrücken: Wir hätten ihn uns manchmal grüner gewünscht", sagte die Hirschberger GLH-Fraktionsvorsitzende, Monika Maul-Vogt, gestern der RNZ. Andererseits geht sie davon aus, dass die Weinheimer Grünen Schnittmengen mit Just ausgemacht haben. Und genau hierin sieht sie Chancen: "Wie die Grünen in Weinheim sind auch wir vorsichtig, was den Flächenverbrauch angeht - und wir legen Wert auf Ausgleichsmaßnahmen." Zudem wünsche sie sich mehr interkommunale Zusammenarbeit, vor allem beim Verkehr - wo sich Weinheim noch vehementer für einen Autobahnanschluss Süd und eine Entlastung für Hirschberg einsetzen könne. Aufeinander zugehen solle man aber auch beim Thema "Wohnen im Alter" und vielleicht sogar in Sachen Gewerbegebiete. (web)