Gewerbeflächen kommen Unternehmen aus Region zugute

Dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag der Grundstücksvergabe von rund 50 Prozent der Flächen im Gewerbegebiet Nord zustimmt, war zu erahnen. Mit Spannung wurden dagegen die Namen der erfolgreichen Bewerber erwartet. Denn die waren bislang nur einer Jury bekannt, zu der aufgrund des anonymisierten Verfahrens keine Lokalpolitiker gehörten, auch OB Manuel Just nicht.

Würden sich im Norden der Stadt eher erweiterungswillige Weinheimer Firmen niederlassen – oder "neue" Unternehmer von außerhalb? Das hatten sich viele im Vorfeld der Sitzung gefragt. Ein erster Überblick zeigt eindeutig, dass wohl eher Ersteres der Fall ist. Die allermeisten erfolgreichen Einzelbewerber und Bewerbergemeinschaften kommen entweder aus Weinheim oder der unmittelbaren Umgebung. Die RNZ listet die Branchen und Firmensitze in der Reihenfolge auf, wie sie die Stadt Weinheim bekannt gegeben hat.

Bei einem erfolgreichen Bewerber handelt es sich um ein Weinheimer Start-up-Unternehmen, das in "Großhandel und Modellbau" tätig ist. Auch der nächste Gewinner stammt aus Weinheim, es ist der Inhaber einer Gerüste- und Bauunternehmung. Hinter Nummer drei steht ebenfalls als Ortsbezeichnung Weinheim, es geht um eine Firma für Metallverarbeitung und Feinwerktechnik.

Der nächste erfolgreiche Bewerber kommt aus Hirschberg, es ist ein Groß- und Onlinehandel. Dann ist schon wieder Weinheim am Zuge: mit einem Malerbetrieb. Ein weiteres Weinheimer Unternehmen aus dem Sanitär- und Heizungsgewerbe macht das halbe Dutzend voll.

Bei Nummer sieben handelt es sich ebenfalls um einen Vertreter des Sanitär- und Heizungsgewerbes, auch er kommt aus Weinheim. Es folgt eine Bewerbergemeinschaft aus den Bereichen Telekommunikation und Immobilieninvestment, die in Weinheim und Ludwigsburg ansässig ist.

Die nächste Bewerbergemeinschaft befasst sich unter anderem mit Internet-Marketing, IT-Dienstleistungen und Großhandel, die Partner stammen aus Weinheim und Viernheim. Auf Position zehn folgt eine Bewerbergemeinschaft aus dem Garten-, Landschafts- und Metallbau. Mit Grundstückinteressent Nummer elf kommt eine Firma für Schweißtechnik aus Viernheim zum Zuge. (web)