> Der Heidelberger Weihnachtsmarkt hat nach aktueller Planung bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet (samstags bis 22 Uhr). Die vier zentralen Standorte – Universitätsplatz, Marktplatz, Karlsplatz und Kornmarkt – sind dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie eingezäunt. Zutritt haben dort aktuell nur Geimpfte und Genesene, es gilt also die 2G-Regel. Doch greift voraussichtlich schon diesen Mittwoch die Alarmstufe II, dann gilt auf allen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg sogar "2G plus": Rein dürfen dann nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen Schnelltest von einer Teststation vorweisen können.

Am Bismarckplatz und am Anatomiegarten gibt es Weihnachtsmarkt-Buden, die auch ohne 2G-Nachweis besucht werden können. Allerdings ist der längere Aufenthalt dort nicht gestattet: Man muss mit Glühwein oder Bratwurst weitergehen. An allen sechs Standorten des Weihnachtsmarktes gilt Maskenpflicht. Abgezogen werden darf diese nur zum Essen oder Trinken.

Die Eisbahn auf dem Karlsplatz hat planmäßig sogar bis 9. Januar 2022 geöffnet, das Winterwäldchen am Kornmarkt bis 1. Januar 2022.