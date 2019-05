Das Bündnis für Sport ist ein parteiübergreifender Zusammenschluss von sportinteressierten Stadträten und dem Vorstand des Sportkreises. Als "Stimme des Sports" sollen darin sportpolitische Themen stärker und pointierter in die Entscheidungsprozesse des Gemeinderats eingebracht werden. Damit sollen analog zu kulturpolitischen auch sportpolitische Interessen eine breitere politische Unterstützung in Heidelberg bekommen. Entstanden ist das Bündnis im November 2013 bei einem "Sportpolitischen Frühschoppen". Sprecher sind Sportkreisvorsitzender Gerhard Schäfer, Peter Schlör als Mitglied des Sportkreisvorstands und SPD-Fraktionsvize Michael Rochlitz. Als großen Erfolg reklamiert das Bündnis den Beschluss zum Bau einer Großsporthalle an der Speyerer Straße für sich. Die Halle wird derzeit vor allem für den Schul- und Vereinssport gebaut, soll aber auch Austragungsort von mittelgroßen Sport- und Kulturveranstaltungen werden. Sie wird zudem Heimspielstätte der Basketballer der MLP Academics. (tt)