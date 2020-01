Auszug aus dem Artikel von Sven Ullenbruch vom 29. Oktober 2017 in der Stuttgarter Zeitung: "Auch auf einer ,1000-Dosen-Party‘ in Heilbronn hätten die Kameraden gemeinsam gefeiert. Deren Organisator Michael Dangel war am Montag ebenfalls als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss geladen.

Der 49-jährige rechtsextreme Aktivist und Steuerberater korrigierte: ,Es war eine 1000-Liter-Bölkstoff-Party.‘ Zum Saufen habe man sich Anfang der 90er-Jahre in einem Steinbruch und auf dem Heilbronner Gaffenberg getroffen. ,Die sind mit mehreren Trabbis vorgefahren‘, erinnerte sich Dangel an die Gleichgesinnten aus dem Osten der damals frisch wiedervereinigten Republik, die in Heilbronn aufschlugen.

Damals habe man eben in der Szene die Telefonnummern ausgetauscht. Das spätere NSU-Trio kenne er aber nicht." (bfk)