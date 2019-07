Walldorf. (HCE) Bei einer Durchschnittsnote von 2,3 haben alle 116 Kandidaten des Walldorfer Gymnasiums ihr Abitur bestanden. Mit 834 Punkten und damit einer 1,0 führte Mona Scheerer vor Johannes Trunk (829 Punkte) und Annika Frauendorfer (825 Punkte) die Riege der Jahrgangsbesten an. Viele Preise wurden überreicht: Scheffelpreis für das Fach Deutsch: Lea Hofmann-Goikoetxea; Fachpreis Deutsch (gestiftet von der Sparkasse): Annika Frauendorfer und Mona Scheerer; Fachpreis Biologie (gestiftet von der Volksbank Kraichgau): Annika Frauendorfer; Preis der "Humanismus heute"-Stiftung des Landes Baden-Württemberg (Latein): Mona Scheerer, Berkay Ugur, Johannes Trunk; "Franz-Schnabel-Medaille" der Oberrheinischen Stiftung für Geschichte und Kultur in Karlsruhe (Geschichte): Mona Scheerer; Preise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Physik): Mona Scheerer, Clemens Liebich, Christian Kleiber; Fachpreis Spanisch (gestiftet von der Volksbank Kraichgau): Johannes Trunk; Buchpreis der Landeszentrale für politische Bildung (Gemeinschaftskunde): Ivo Ruck; weiterer Preis im Fach Gemeinschaftskunde (gestiftet von Heidelberger Cement): Robin Klotz-Fischer; Preis des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises (Englisch): Ivo Ruck; Preis im Fach Geografie (gestiftet von Heidelberger Cement): Jana Opara; Preis für Informatik (gestiftet von SAP): Clemens Liebich; Preis für Mathematik (gestiftet von der Sparkasse): Clemens Liebich; Mathe-Ass: Annika Frauendorfer, Mona Scheerer, Adrian Albrecht; Abiturientenpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (Chemie): Paul Meiners; Preis des Deutsch-Französischen Freundeskreises (Französisch): Leila Said; Preis des Kunstvereins Walldorf (Kunst): Pauline Meyer und Anna Rümmelin; Preis im Fach Sport (gestiftet von der Sparkasse): Julius Klevenz; Preis im Fach Musik (gestiftet von der Sparkasse): Manuel Kilian. Weitere Ehrungen für besondere Aktivitäten in der jeweiligen Schülerlaufbahn als Schülersprecher, SMV-Aktivitäten oder Moderatoren wurden von Schulleiter Gerald Kiefer vollzogen.