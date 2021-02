> Die Volksbank Kraichgau weist für das Geschäftsjahr 2020 eine Bilanzsumme von 4,8 Milliarden Euro aus – ein Zuwachs um 86 Millionen Euro (plus 1,8 Prozent). In Baden-Württemberg gehört sie damit zu den fünf größten Genossenschaftsbanken, deutschlandweit belegte sie 2019 Platz 29. Die Kundenkredite wuchsen 2020 auf 3,3 Milliarden Euro an, ein Plus von 127 Millionen Euro (Plus vier Prozent). Das Neukreditgeschäft mit gewerblichen Kunden betrug 365 Millionen Euro, darin enthalten sind auch 154 Förderkredite mit einem Volumen von 71 Millionen Euro. Auf Rekordhöhe liegt das Neukreditvolumen im privaten Bereich – vor allem durch Immobilienkredite verursacht – mit 506 Millionen Euro. 2019 waren es "nur" 369 Millionen Euro. Die Volksbank Kraichgau verwaltet für ihre Kunden ein Anlagevermögen von insgesamt 5,8 Milliarden Euro, allein der Wertpapierbestand der Kunden beträgt 1,6 Milliarden Euro.

Die Genossenschaftsbank kommt auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach und hat 2020 nach eigenen Angaben rund 300.000 Euro an Einrichtungen aus den Bereichen Sport, Kinder und Jugendliche, Bildung sowie Kultur und Soziales gespendet. Die Volksbank Kraichgau-Stiftung hat zudem 17 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 20.000 Euro gefördert. (tt)