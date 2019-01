Befragung "Vitale Innenstadt"

An zwei Tagen, am Donnerstag und Samstag, 27. und 29. September, interviewten Studenten des Geographischen Instituts rund 850 Passanten in der Altstadt. Zeitgleich passierte das in 115 weiteren Städten Deutschlands, sodass am Ende über 59.000 Interviews zustande kamen. Die Kommunen wurden dann, je nach Einwohnerzahl, zusammengefasst. Neben Heidelberg gehören in die Gruppe der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner Trier, Reutlingen, Paderborn, Solingen, Koblenz, Bremerhaven, Hildesheim, Cottbus und Gütersloh. Die Studie organisierte das Kölner Handelsforschungsinstitut IFH. Jeder Stadt steht es frei, mitzumachen - sofern sie dafür bezahlt. Die erste Studie gab es 2014 - noch ohne Heidelberg -mit 62 Teilnehmern, 2016 machten 121 Städte mit, 2018.116.

Die Ergebnisse

2016

Einwohner: Sieger (Note)

über 500.000: Leipzig (1,9)

200-500.000: Erfurt (1,6)

100-200.000: Heidelberg (2,0)

50-100.000: Hilden (2,0)

25-50.000: Wismar (2,2)

unter 25.000: Quedlinburg (1,9)

2018

Einwohner: Sieger (Note)

über 500.000: Leipzig (1,9)

200-500.000: Erfurt (2,0)

100-200.000: Trier (2,0)

50-100.000: Stralsund (2,0)

unter 50.000: Wismar (1,9)

Die Ergebnisse für Heidelberg

Dauer des Aufenthalts: 55 Prozent (35,2 Prozent) über zwei Stunden, 26,7 Prozent (35,8 Prozent) eine bis zwei Stunden, 15,9 Prozent (20,7 Prozent) unter einer Stunde (in Klammern: Durchschnitt der zehn Vergleichsstädte)

Wie oft man zum Einkaufen kommt: 13,1 Prozent täglich (18,7 Prozent), 26,4 Prozent (46,1 Prozent) wöchentlich, 24,9 Prozent (2,0 Prozent) monatlich, 9,6 Prozent (5,5 Prozent) quartalsweise, 26,1 Prozent (9,7 Prozent) seltener

Wie viele Geschäfte man besucht hat: 16,6 Prozent (16,7 Prozent) keines, 16,4 Prozent (18,0 Prozent) eines, 16,2 Prozent (22,8 Prozent) zwei, 31,4 Prozent (28,2 Prozent) drei bis fünf, 12,9 Prozent (7,6 Prozent) mehr als sechs.

Attraktivität und Flair (in Schulnoten; in Klammern der Durchschnitt der Vergleichsstädte):

> Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 1,9 (2,1)

> Erreichbarkeit mit dem Auto: 3,0 (2,4)

> Parkmöglichkeiten: 3,5 (3,2)

> Gastronomieangebot: 2,0 (2,2)

> Freizeitangebot: 2,7 (2,8)

> Gebäude/Fassaden: 1,7 (2,6)

> Plätze/Grünflächen: 2,5 (2,7)

> Sehenswürdigkeiten: 1,9 (2,6)

> Sauberkeit: 2,1 (2,4)

> Sicherheit: 1,9 (2,5)

> Lebendigkeit: 1,5 (2,4)

> Orientierung: 1,8 (2,2)

Einzelhandelsangebot:

> Bekleidung: 2,4 (2,6)

> Schuhe/Lederwaren: 2,5 (2,7)

> Uhren/Schmuck: 2,3 (2,4)

> Elektronik: 2,8 (2,9)

> Wohnen/Deko: 2,4 (2,7)

> Schreibwaren: 2,4 (2,6)

> Sport: 3,0 (2,9)

> Optiker: 1,9 (2,1)

> Bücher: 2,0 (2,2)

> Kosmetik: 2,0 (2,0)

> Lebensmittel: 3,2 (3,0) (hö)