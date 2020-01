Vernstaltungen

> Die Ausstellung "Janosch – Malerei, Grafik, Literatur" in der Villa Menzer in Neckargemünd (Dilsberger Straße 2) ist bis zum 15. März donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Karten gibt es vor Ort. Führungen finden am heutigen Samstag um 18 Uhr sowie dann immer donnerstags und sonntags um 15 Uhr statt. Die Ausstellung wird von einem großen Rahmenprogramm begleitet.

> Samstag, 11. Januar, 19.30 Uhr: "Eine Rede für Herrn Janosch" mit Kunsthistorikerin Yvonne Weber.

> Mittwoch, 15. Januar, 16 Uhr: Workshop "Projektunterricht mit Janosch" für Lehrer.

> Donnerstag, 16. Januar, 19.15 Uhr: Kammerkonzert "Jugend musiziert" der Neckargemünder Musikschule.

> Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr: Vorführung "Druck einer Farbradierung" mit dem Künstler Gerhard Hofmann (Pfalzpreis für Malerei).

> Donnerstag, 30. Januar, 19.30 Uhr: Vortrag "Gewalt im Leben und Werk von Janosch" mit Claus Petschmann.

> Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr: Vortrag "Über die Erzählkunst von Janosch" mit Verlegerin Katharina E. Meyer.

> Donnerstag, 27. Februar, 19.30 Uhr: Vortrag "Liebesgeschichten bei Janosch" mit Claus Petschmann.

> Montag, 2. März, 15 Uhr: Kreativ-Workshop "Tiger-Ente und Günther Kastenfrosch" ab sechs Jahren mit Autorin Ingrid Sissung.

> Samstag, 14. März, 19.30 Uhr: Janosch-Abschiedssparty.

In Zusammenarbeit mit der Mediothek der SRH:

> Montag, 27. Januar, Donnerstag, 20. Februar, und Montag, 9. März, jeweils 15 Uhr: Digitale Schatzsuche, "Ausstellungsjagd" mit dem Tabletcomputer in der Villa Menzer.

> Dienstag, 14. Januar, Dienstag, 18. Februar, und Dienstag, 10. März, jeweils 15 Uhr: "Bilderbuchkino", Fantasiereisen, Abenteuer und Basteln in der SRH-Mediothek, Anmeldung unter Telefon 0 62 23 / 89 24 31 oder per E-Mail an mediothek@srh.de