Hintergrund

Die vier Kliniken der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar GmbH (Gründung 2006) sind Krankenhäuser der Regelversorgung mit insgesamt knapp 900 Planbetten.

An jedem der vier Standorte gibt es Fachabteilungen für Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie und Intensivmedizin. Darüber hinaus halten alle GRN-Kliniken die komplette ambulante Notfall-Versorgung vor und dienen als Basis für die notärztlichen Rettungsfahrzeuge der Region.

Die Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim bieten außerdem die Vor-Ort-Versorgung in Gynäkologie und Geburtshilfe an, während in Eberbach ein Schwerpunkt auf der Urologie liegt.

Innerhalb des GRN-Verbunds sind die Kliniken über die verschiedenen Standorte hinaus miteinander vernetzt.