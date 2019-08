Am Freitag, 20. September, öffnet die VHS Südliche Bergstraße ihre Türen zur "Langen Nacht der Volkshochschulen". Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm: Tänze, Marionettentheater, ein Sprachquiz und andere Spiele, Kultur und Politik laden bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten, passenden Getränken und Livemusik zum Genießen und zum Austausch miteinander ein.

Diese Veranstaltung ist Teil des Jubiläumsprogramms zum 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen in Deutschland und findet an diesem Abend erstmals bundesweit statt. Sie bildet den Auftakt zu einem Herbst-/Wintersemester unter dem Motto "zusammenleben. zusammenhalten".

Das Jubiläum geht zurück auf die Weimarer Verfassung, die erstmals den Anspruch auf Weiterbildung in staatlicher Verantwortung erhob. Darauf will die hiesige VHS an diesem Abend gemeinsam mit ihren Gästen anstoßen und außerdem - passend zum Semesterthema - ein Zeichen für Offenheit, Vielfalt und Zusammenhalt setzen. (zlb)