> Der Verkehrsentwicklungsplan legt die Ziele und Strategien für Projekte im Bereich Mobilität und Verkehr fest. Er bildet den strategischen Rahmen für die Heidelberger Verkehrsplanung bis 2035 und betrachtet alle Aspekte der Mobilität, also sowohl die verschiedenen Verkehrsmittel als auch den Grund für die Fortbewegung. Bei der Auftaktveranstaltung wurden jetzt die Bürger über die Pläne und die Situationsanalyse informiert. Außerdem gibt es einen Arbeitskreis, der mit 73 Personen besetzt ist und als zentrales, nicht öffentliches Gremium die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans begleitet. Im Verlauf der Erstellung des neuen Plans soll es Lokal-Konferenzen geben, zu denen die Einwohner der jeweiligen Stadtteile sowie alle Interessierten eingeladen sind. Außerdem gibt es eine Pendler-Konferenz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei der öffentlichen Konferenz können Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Sicht einbringen. Schließlich haben sie einen wesentlichen Anteil am Verkehrsaufkommen in der Stadt. Bei einer Abschlussveranstaltung werden das Ergebnis und das weitere Vorgehen vorgestellt. tt