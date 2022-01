> Die Gewerkschaft Verdi hat vielfach in Sachen verkaufsoffener Sonntag geklagt. Schon 2017 hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) auf Antrag von Verdi eine Verordnung der Stadt Leipzig zu Sonntagsöffnungen für weitgehend unwirksam erklärt, dabei ging es allerdings um vier Sonntage. Und im Juni 2020 hat das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls sein Festhalten an den strengen Vorgaben für die Sonntagsöffnung von Läden im Zusammenhang mit Festen oder Märkten unter Beweis und Urteil gestellt, in dem es unter anderem zwei Urteile des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim und des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster ablehnte. Dort hatte man die Hürden für ausnahmsweise zulässige verkaufsoffene Sonntage niedriger gesetzt. (Az.: BVerwG 8 CN 1.19 und 8 CN 3.19) (bfk)