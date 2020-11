Der VdK hilft bei sozialrechtlichen Angelegenheiten oder bei der Durchsetzung der Ansprüche von Sozialbehörden und Rehaträgern sowie vor Sozialgerichten. Er vertritt die Interessen, insbesondere der Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, Rentnern und Senioren, Unfallopfern, Arbeitslosen und armen Menschen. Mitglied kann jeder werden.

Der Ortsverband Eberbach wurde am 1. Oktober 1946 gegründet, bereits 1948 zählte er über 500 Mitglieder. Zurzeit sind es circa 330. Am 6. Juni 2021 soll voraussichtlich nur in kleinem Rahmen das 75-jährige Bestehen gefeiert werden. Vorsitzender des zehnköpfigen Vorstands ist seit 2013 Rudi Kößler.