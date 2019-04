> Irmtraut Gürkan ist seit 2003 kaufmännische Direktorin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg. Die 66-Jährige stammt aus Nordhessen und studierte Volkswirtschaft in Göttingen. Anschließend war sie zwei Jahre bei der Krankenkasse AOK in Frankfurt am Main und danach 23 Jahre am Universitätsklinikum Frankfurt tätig. 1990 übernahm sie dort die Verwaltungsdirektion, 2001 wurde sie Kaufmännische Direktorin.

> Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich ist seit Juni 2017 Leitende Ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums. Die 64-Jährige wurde in Gladbeck geboren, studierte Medizin in Bochum und Berlin, wo sie auch promovierte und habilitierte. An der Berliner Charité war sie von 2008 bis 2015 Dekanin und Vorstandsmitglied. Sie gab ihr Amt jedoch nach Streit mit ihren Vorstandskollegen um die Verwendung von Forschungsgeldern auf. dns