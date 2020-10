Der fünfte Umzug in 200 Jahren

Operiert wird seit Menschengedenken, aber die moderne Chirurgie bildete sich erst heraus, nachdem zuverlässige Betäubungsmechanismen entwickelt worden waren. In ihrer 200-jährigen Geschichte in Heidelberg ist die Chirurgie mehrfach umgezogen. Nachdem 1818 eine chirurgische Klinik im Dominikanerkloster in der Altstadt mit damals nur zwölf Betten eröffnet worden war, siedelte sie schon wenige Monate später in die städtische Kaserne am Marstall um. 1844 folgte der Umzug ins Jesuitenkloster in der Seminarstraße, 1876 schließlich in die Voßstraße in Bergheim. 1939 war das Gebäude im Neuenheimer Feld mit seinen 350 Betten bezugsfertig, in dem die Chirurgie dann die folgenden 80 Jahre lang untergebracht war – bis zum vergangenen Wochenende.