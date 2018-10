Hintergrund

Sanierung des Heimatmuseums: Die Kosten für die Planungsleistungen, die nötig sind, um das Stadt- und Wallfahrtsmuseum zu sanieren, überschreiten nach Aussagen im Ausschuss für Technik und Umwelt den EU-Schwellenwert von 221.000 Euro. Deshalb muss die Verwaltung diese Leistungen in einem sogenannten "Verhandlungsverfahren" ausschreiben. Damit es dabei nicht zu Fehlern kommt, die die benötigten Zuschüsse gefährden könnten, hat der ATU das Büro Klotz und Partner aus Stuttgart damit beauftragt, das Verhandlungsverfahren für die Vergabe der Planungsleistung abzuwickeln. Das Stuttgarter Büro erhält dafür 19.992 Euro. Die Entscheidung fiel mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Friedhofsmauern in Rippberg: Grünes Licht gab es für einen Bauantrag der Stadt Walldürn, die Stützmauern des Friedhofs in Rippberg zu verstärken und teilweise zu erneuern.

Dienstleistungszentrum wächst: Das Dienstleistungszentrum im Bettendorfring 27 darf erweitert werden. Angrenzend entsteht ein dreigeschossiger Bau mit begrüntem Flachdach.

Private Bauanträge: Zustimmung gab es für zwei Bauanträge für Einfamilienhäuser in der Gerolzahner Straße in Neusaß und der Pater-Wigbert-Straße in Walldürn. Sti.