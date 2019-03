Fortoon Development ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Sie tritt als Projektentwickler, bankenunabhängiger Kapitalgeber und Co-Investor bei Bauprojekten auf. Zudem berät Fortoon Unternehmer bei der Realisierung großer Bauvorhaben. Geschäftsführende Gesellschafter der GmbH sind Peter Zillmann und Frank H. Körmann. Beide sind seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung und Betreuung von Großprojekten spezialisiert. Sie haben zahlreiche Bauvorhaben umgesetzt, darunter Shoppingcenter, Wohnquartiere, Büro- und Geschäftshäuser. Zu den realisierten Bauprojekten der Geschäftsführer zählen unter anderem die Othmarscher Höfe mit mehr als 1200 Wohnungen in Hamburg sowie das Weststadt-Quartier in der Essener Innenstadt mit Hotel-, Büro- und Wohngebäuden. (rnz)