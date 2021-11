Heimstark, auswärtsschwach

Hoffenheim hat die vergangenen drei Heimspiele allesamt gewonnen (gegen Wolfsburg, Köln und zuletzt Hertha). Auswärts aber dreimal hintereinander verloren (in Stuttgart, München und Bochum). Auch Leipzig hat 15 ihrer 18 Punkte daheim geholt. Auswärts wartet RB seit acht Spielen auf einen Sieg, länger als je zuvor in ihrer Bundesliga-Geschichte.

Erfolgsduo gesprengt

Aufgrund eines Muskelfasserisses in der Wade wird Yussuf Poulsen, der in den vergangenen drei Spielen jeweils getroffen hat, voraussichtlich bis Ende des Jahres ausfallen. Damit ist auch das Erfolgsduo der Bullen gesprengt: Mit Christopher Nkunku, gerade zum Bundesliga-Spieler des Monats Oktober gewählt, und dem dänischen Nationalspieler Poulsen gemeinsam in der Startelf hat Leipzig von 16 Spielen noch keins verloren (zehn Siege, sechs Remis.) nb

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Stiller, Samassekou - Geiger - Bebou, Rutter.

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Kampl, Haidara, Angeliño - Olmo, Forsberg - Nkunku.