Im Jahr 2019 kamen zwischen zwei und drei Millionen Besucher "anlassbezogen" in die Innenstadt, also auch zu Veranstaltungen und Märkten. 102.649 Personen nahmen an Stadtführungen der HMG über das Buga-Gelände teil, 21.375 – im Vorjahr waren es knapp 13.000 – an den klassischen Stadtführungen (nicht eingerechnet sind die Stadtführungen etwa des Stadtarchivs). Die Zahl der Hotelbetten stieg um 354 (das Parkhotel an der Harmonie hat immer noch nicht eröffnet). Die Marke von 400.000 Übernachtungen wurde geknackt, im Vorjahr waren es 340.000. Die Differenz von 60.000 kann man wohl der Buga zuschreiben, ebenfalls die bessere Bettenauslastung von mehr als 60 Prozent. (bfk)