> Die Tongrube in Lobenfeld blickt auf eine mehr als 120-jährige Historie zurück. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird hier Ton abgebaut. Seit inzwischen 16 Jahren ist die Firma Wienerberger mit Hauptsitz in Hannover Betreiber der Grube im Südwesten von Lobenfeld. Der hier abgebaute Ton wird mit drei bis vier Lastkraftwagen in sieben Touren täglich ins rund 25 Kilometer entfernte Ziegelwerk nach Malsch transportiert, das jeder kennt, der schon einmal mit dem Auto auf der B 3 in Richtung Bruchsal gefahren ist. Jährlich gelangen so über 53.000 Kubikmeter Ton von der Tongrube in Lobenfeld zur Weiterproduktion nach Malsch. Um die Ziegelherstellung weiter gewährleisten zu können, plant Wienerberger die Tongrube in Lobenfeld um rund 19 Hektar zu erweitern (siehe Artikel unten). Dies begründet das Unternehmen damit, dass die in der zugelassenen Abbaufläche anstehenden Rohstoffvorkommen in wenigen Jahren erschöpft sein werden. Seit 2013 befindet sich in direkter Nachbarschaft der Tongrube ein Solarpark der Firma AVR Energie. Die für den Tonabbau vorgesehenen Flächen dienten Landwirten zuletzt als Äcker für den Anbau von Getreide und Zuckerrüben. (lew)