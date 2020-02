Tipps für Lebensretter

> 112 wählen: Bevor man ins Wasser geht, unbedingt den Notruf wählen und den Standort angeben. Dann wissen die Rettungskräfte, wo sie suchen müssen. Außerdem wird gerade bei Personenunfällen im Fluss eine Rettungskette mit Krankenwagen und Bergungsbooten in Gang gesetzt. Wichtig: Mit möglichst wenig Kleidung in den Fluss steigen, Schuhe ausziehen!

> Eigensicherung ernst nehmen: Der Retter sollte sich möglichst wenig selbst gefährden. Er sollte versuchen, sich der Person im Fluss langsam zu nähern und beruhigend auf sie einzureden. Am besten gegen die Strömung schwimmen.

> Das Bergen: Die zu rettende Person von hinten unterhaken und an den Schultern in Richtung Ufer ziehen – damit die sich nicht an den Retter klammert und ihn dadurch nach unten zieht. Möglichst die Fahrrinne der Schiffe vermeiden, denn die meisten Schiffskapitäne können gar nicht sehen, was sich direkt vor ihrem Bug abspielt.

> Am Ufer: Zuerst sollte man überprüfen, ob die Person ansprechbar ist – und sie auf jeden Fall zudecken. Dazu kann man auch Autos anhalten, in deren Verbandskasten gibt es eine wärmende Rettungsdecke.

> Wiederbelebung: Atmung der geretteten Person überprüfen. Bei der Wiederbelebung (30 mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmen) sollte man sich unbedingt Hilfe holen, denn nach maximal zwei Minuten sollte man abgelöst werden. So lange wiederbeleben, bis der Notarzt eintrifft. hö