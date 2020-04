Thermalbad bleibt erstmal zu

Endlich wieder schwimmen, im 26 Grad warmen Wasser, bei herrlichem Sonnenschein: Am Ostersonntag wäre es eigentlich soweit gewesen. Dann hätte das Thermalbad in der Vangerowstraße in Bergheim seine Tore geöffnet – wie immer als erstes Freibad in Heidelberg und der ganzen Region. Doch dann kam das Coronavirus – und legte das öffentliche Leben lahm.

Auf RNZ-Anfrage heißt es von den Stadtwerken als Betreiber der Heidelberger Bäder: "Wann das Thermalbad eröffnen kann, richtet sich nach den Regularien, die vonseiten der Politik während der Covid-19-Pandemie getroffen werden. Bisher ist hierzu noch keine Aussage bekannt." Und dennoch hofft man bei den Stadtwerken, dieses Jahr noch öffnen zu können. Hinter verschlossenen Türen laufen die Vorbereitungen: Wartungsarbeiten werden durchgeführt, die Plattenwege gesäubert, die Becken gereinigt, neues Wasser eingelassen. Beheizt wird das Wasser aber erst, wenn der Eröffnungstermin steht. Die gute Nachricht: Fünf Tage Vorlauf reichen, um das Wasser auf die für das Thermalbad bekannte, konstante Temperatur von 26 Grad zu bringen. (ani)